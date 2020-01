Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα μετά τη δολοφονία Σουλεϊμανί

Σε έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και σκότωσαν τον Ιρανό υποστράτηγο, Κασέμ Σουλεϊμανί.

Αν και η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται στις χώρες, που πιθανώς το Ιράν θα ήθελε να “εκδικηθεί” για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί, που έγινε με διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ, οι ελληνικές αρχές θέλησαν να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο “χτυπήματος” σε στόχο… αμερικανικού ενδιαφέροντος, στην Αθήνα.

Έτσι, αποφάσισαν να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική πρεσβεία επί της Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για τους στόχους που -όπως προαναφέραμε- είναι αμερικανικού ενδιαφέροντος, είτε πρόκειται για συγκεκριμένα πρόσωπα ή εταιρείες.

Το φως της δημοσιότητας έχει δει ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το αμάξι του Σουλεϊμάνι στο Ιράν. Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση πως είναι αυθεντικό τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, όμως αναπαράγεται από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο.

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020