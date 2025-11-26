Ελλάδα

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ από τις 12 έως τις 6 το απόγευμα

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης της ΣΤΑΣΥ σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από μηχανήματα
Σε έκτακτη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα Τετάρτη (26.11.25) οι εργαζόμενοι του Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο ενός 50χρονου υπαλλήλου της ΣΤΑΣΥ νωρίς το πρωί. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης της ΣΤΑΣΥ σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από μηχανήματα και παρά την ταχύτατη κινητοποίηση συναδέλφων του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

