Εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά – Σκοτώθηκε 50χρονος αρχιτεχνίτης

Τραγωδία το πρωί της Τετάρτης (29-11-2025) στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, με έναν 50χρονο αρχιτεχνίτη να χάνει τη ζωή του. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Ο άτυχος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχανήματα και παρά την ταχύτατη κινητοποίηση συναδέλφων του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά επικράτησε πανδαιμόνιο μετά το εργατικό δυστύχημα. Συνάδελφοι του θύματος ειδοποίησαν γρήγορα ασθενοφόρο, αλλά όπως αποδείχθηκε ήταν αργά για τον 50χρονο αρχιτεχνίτη. Διασώστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, κατά τη μεταφορά στο Τζάνειο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έκανε γνωστό η ΣΤΑΣΥ, το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά και αναμένονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η αγωνιώδης επιχείρηση Πυροσβεστικής, ΕΛ.ΑΣ και του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του 50χρονου αρχιτεχνίτη στο Τζάνειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ αναφέρει: «Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.

Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ».