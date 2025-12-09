Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της – Παραμένει στο νοσοκομείο υπό διαρκή παρακολούθηση

Μία ξαφνική περιπέτεια υγείας ταλαιπωρεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα την Έλενα Παπαρίζου, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο των νοτίων προαστίων, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα τα ξημερώματα της Δευτέρας (08.12.2025).

Το απόγευμα της Τρίτης η εκπομπή «Live News» μετέφερε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας της δημοφιλούς ερμηνεύτριας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται ακόμα υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να κάνουν διάφορες εξετάσεις προκειμένου να βρεθεί το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί και είναι αισιόδοξοι ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Έλενα Παπαρίζου ήταν σε πρόβες για το «The Voice» κι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και πόνους στο στομάχι. Μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των νοτίων προαστίων, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της. Η κατάσταση της είναι πλέον σταθερή και στο πλευρό της βρίσκονται όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σύμφωνα με το iatropedia.gr, οι πρώτες εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν ότι η επιδείνωση της υγείας της σχετίζεται άμεσα με την μακρά περίοδο έντονης επαγγελματικής δραστηριότητας και την παράβλεψη προειδοποιητικών συμπτωμάτων, λόγω των πιεστικών υποχρεώσεων, κάτι που οδήγησε στην τρέχουσα οξεία φάση του προβλήματος. Η τραγουδίστρια ανταποκρίνεται στη θεραπεία και η κατάστασή της βελτιώνεται, ενώ υποβάλλεται σε ειδικές εξετάσεις για την οριστική διάγνωση.

Εν τω μεταξύ, αυτή η περιπέτεια υγείας της Έλενας Παπαρίζου την ανάγκασε να ακυρώσει όλες τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε αυτό το διάστημα. Μεταξύ αυτών ήταν και το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον δήμο Περιστερίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 το απόγευμα της Τρίτης και στη θέση της Έλενας Παπαρίζου θα βρεθεί η Πέγκυ Ζήνα, η οποία έσπευσε και μέσω των social media να ευχηθεί στην αγαπημένη της συνάδελφο «περαστικά».

«Φίλοι μου, σας έχω νέα. Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχηθώ πολλά περαστικά στην αγαπημένη μου φίλη Έλενα Παπαρίζου και επειδή οι φίλοι αλληλοϋποστηρίζονται, μετά από πρόταση του Δημάρχου της καρδιάς μου, Ανδρέα Παχατουρίδη, και του πολύ καλού μου φίλου, Γιώργου Τσαλίκη, θα ανάψουμε μαζί αύριο (σ.σ. Τρίτη) το δέντρο στο Περιστέρι.

Θα κάνουμε δηλαδή το ραντεβού που είχαμε για φέτος πιο νωρίς και αύριο θα ζήσουμε μία χριστουγεννιάτικη συναυλία και θα αγκαλιαστούμε όλοι μαζί», είπε στο story που ανέβασε στο Instagram η Πέγκυ Ζήνα.

Εν τω μεταξύ, μία ημέρα νωρίτερα ο Κωστής Μαραβέγιας αντικατέστησε την Έλενα Παπαρίζου στα γυρίσματα του «The Voice of Greece».