Ελένη Παπαδοπούλου: Όταν ο γιος της επέμενε πως κάηκε από τσιγάρο λίγο πριν συλληφθεί για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι

Απρόσιτος και χωρίς καμία διάθεση για διάλογο, είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι, σήμερα το πρωί (26.12.2025). Δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από την στιγμή που οι ρεπόρτερς της Αγγελικής Νικολούλη προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν ώστε να του μιλήσουν για τα νέα στοιχεία που «κρατούν» στα χέρια τους και τα οποία αποδεικνύουν πως η «αρχόντισσα του Κολωνακίου» δεν πέθανε σε δυστύχημα αλλά δολοφονήθηκε.

Στην εκπομπή φάνηκε πως ο 60χρονος αρνιόταν να συναντηθεί με τον δημοσιογράφο λέγοντας πως ο φάκελος για τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι έχει ήδη κλείσει. Αν και ο δημοσιογράφος επέμενε πως έχει στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν τις έρευνες και δείχνουν πως πρόκειται για δολοφονία, ο 60χρονος ξεκίνησε να «αγριεύει» λέγοντας πως μάλλον πρόκειται για φάρσα καθώς αν οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη, θα ήταν ο πρώτος που θα το γνώριζε.

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα. Αν υπήρχε θα το γνώριζα. Δεν ξέρω καν ποιος είστε και αν πρόκειται για κάποια φάρσα από γνωστό μας. Τα πορίσματα έχουν εκδοθεί και όλα έχουν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεχόταν μία συνάντηση από κοντά, η απάντησή του ήταν κάθετα αρνητική.

«Όχι βέβαια. Για κανέναν λόγο. Για ποιο ζήτημα; Αν υπήρχε το παραμικρό θέμα θα ήμουν ενημερωμένος. Έχω μιλήσει και με την Πυροσβεστική και με το Ανακριτικό Τμήμα της, μάλιστα πρόσφατα για άλλον λόγο βέβαια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρόκειται να μιλήσω με κάποιον που μου λέει απλώς ότι είναι δημοσιογράφος. Την εκπομπή την βλέπω, μου αρέσει και τη σέβομαι. Όμως εδώ μιλάμε για ατύχημα. Από τσιγάρο. Υπάρχουν πορίσματα, έχουν βγει όλα», συνέχισε.

«Στην εποχή μας συμβαίνουν πολλά. Όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο: η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο που σιγόκαιγε για ώρες και φούντωσε απότομα όταν ανοίξαμε την πόρτα. Δεν νοείται να έχει συμβεί κάτι άλλο. Το σπίτι ήταν κλειδωμένο. Σας παρακαλώ μην με ενοχλείτε άλλο», κατέληξε.

Κάπως έτσι η γραμμή έκλεισε απότομα.

Πριν από ένα μήνα μάλιστα, ο γιος της είχε κάνει δήλωση στην ίδια εκπομπή λέγοντας πως δεν έχει πρόθεση να κάνει μήνυση κατά αγνώστων για τον θάνατο της μητέρας του.

«O δικηγόρος μου διαφώνησε με την κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων. Μου συνέστησε να κάνω υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να ενημερωθούμε για την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Ως τότε θα αποφύγω κάθε δήλωση και προσπάθεια να μαντέψω ή να εξηγήσω τι έχει συμβεί, αφού ακόμα δεν γνωρίζουμε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης», είχε πει τότε.

Ο 60χρονος συνελήφθη σήμερα στον Άγιο Στέφανο μετά από ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η εισαγγελέας για τη δολοφονία στο Κολωνάκι. Οι αρχές εκτιμούν πως ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου της έδωσε ηρεμιστικά, της έκλεισε το στόμα και την μύτη μέχρι να πεθάνει και στη συνέχεια την περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό και της έβαλε φωτιά για να καλύψει τα ίχνη του.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο μιας και η μητέρα του ήταν φανατική καπνίστρια.

Οι ερευνητές εκτιμούν πως τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη ήταν οικονομικά καθώς είχε χρέη άνω των 400.000 ευρώ ενώ ήδη ξεπούλαγε την περιουσία της οικογένειας του για να κλείσει τρύπες. Φέρεται πως πίεζε την μητέρα του να πουλήσουν και το αρχοντικό στο Κολωνάκι αλλά εκείνη αρνούνταν.