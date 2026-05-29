Ελλάδα

Αναγκαστική προσγείωση πτήσης στα Χανιά λόγω επεισοδίου από επιβάτη

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Γλασκώβη με προορισμό την Ουγκάντα
Αεροδρόμιο
Αεροδρόμιο / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αναγκαστική προσγείωση στα Χανιά πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής (29.05.2026) αεροσκάφος της «EasyJet», εξαιτίας απείθαρχου επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση εν ώρα πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Γλασκώβη με προορισμό την Ουγκάντα, όταν γύρω στις 17:30 υποχρεώθηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Ο λόγος ήταν η έντονη συμπεριφορά ενός επιβάτη, ο οποίος αρνούνταν να συμμορφωθεί στις υποδείξεις του πληρώματος.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αεροδρομίου επενέβησαν και συνέλαβαν τον επιβάτη, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνέχιζε να προβάλλει αντίσταση.

Όταν ο άνδρας απομακρύνθηκε, το αεροπλάνο συνέχισε κανονικά την προγραμματισμένη πορεία προς τον τελικό του προορισμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
119
76
69
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σύλλογος συγγενών θανόντων στο Μάτι: Οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται
«Ο έντιμος βίος δεν μπορεί να μετριέται μόνο από το τυπικό λευκό ποινικό μητρώο, αλλά και από το ουσιαστικό βάρος της ευθύνης απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ζωή»
Φωτιά στο Μάτι
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στα νότια προάστια της Αττικής, λόγω ποδηλατικού αγώνα
Ξεκινά το «IG Posidonia Tour 2026», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα
Αστυνομικός της Τροχαίας
Newsit logo
Newsit logo