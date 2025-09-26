«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο εξαιτίας του νέου πρωτοκόλλου που περιορίζει τις πτήσεις ανά ώρα

Καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμα και τα 30 λεπτά καταγράφονται από χθες το πρωί, Πέμπτη (25/9/2025) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.

Η αιτία των καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι η εφαρμογή αυστηρότερου πρωτοκόλλου από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο περιορίζει τον αριθμό των πτήσεων που μπορούν να εξυπηρετηθούν ανά ώρα.

Το νέο πλαίσιο αφορά κυρίως τις αφίξεις, καθώς καθορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χρονικά διαστήματα στα οποία επιτρέπεται η προσγείωση των αεροσκαφών.

Η καθυστέρηση στις αφίξεις δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις και στις αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα αρκετές πτήσεις να φεύγουν εκτός προγράμματος.

Οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται εγκαίρως στο αεροδρόμιο και να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία της πτήσης τους.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων.

Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών».

Η ανακοίνωση της Aegean για τις καθυστερήσεις των τελευταίων ωρών

«Η AEGEAN ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.

Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας».

Η ανακοίνωση της Aegean για την διευκόλυνση των επιβατών την 1η Οκτωβρίου

«Παροχή ευελιξίας από την AEGEAN για όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, έως ότου οριστικοποιηθεί η πραγματοποίηση της απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, ότι, λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, και έως ότου η πραγματοποίησή της οριστικοποιηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ, η συμμετοχή των Ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Έως τότε και σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβούμε σε καμία τροποποίηση του προγράμματος δρομολογίων.»

«Για αλλαγές εισιτηρίων, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν το site της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com).

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν και στα παρακάτω τηλέφωνα:

AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό).

Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)».