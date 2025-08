Έλληνας φοιτητής ανακάλυψε δύο γαλαξίες – Τον στηρίζει οικονομικά η NASA

Έλληνας φοιτητής με την οικονομική βοήθεια της NASA, ανακάλυψε δύο γαλαξίες! Ο Μενέλαος Ράπτης, είχε πάντα στραμμένο το βλέμμα στον ουρανό, όχι για να περνά ευχάριστα την ώρα του, αλλά για να μελετά τα άστρα.

Έτσι, ως φοιτητής στο Physics and Astronomy, Franklin & Marshall College, ο Μενέλαος Ράπτης κέρδισε το δικαίωμα χρήσης του μεγαλύτερου διαστημικού τηλεσκοπίου της NASA, το James Webb Space Telescope, με τη βοήθεια του οποίου ανακάλυψε δύο γαλαξίες και δημοσίευσε τη σχετική μελέτη στο περιοδικό The Astrophysical Journal Letters, με τίτλο «CECILIA: Ultra-Deep Rest-Optical Spectra of Faint Galaxies at Cosmic Noon».

Αμυδροί γαλαξίες στον κοσμικό μεσημβρινό, δηλαδή οι πλέον μακρινοί γαλαξίες που βλέπουμε όπως ήταν πριν από 12 δισ. χρόνια – σχεδόν στην αρχή της δημιουργίας του Σύμπαντος, μετά τη μεγάλη έκρηξη της συμπυκνωμένης ύλης.

Ο Μενέλαος Ράπτης αναφέρει ότι «για πρώτη φορά, ανιχνεύσαμε οξυγόνο σε τόσο μακρινούς και μικρούς γαλαξίες. Το οξυγόνο που αναπνέουμε σήμερα το εντοπίζουμε τώρα στην αρχή της ιστορίας των πάντων. Είναι σαν να βλέπουμε το Σύμπαν να παίρνει την πρώτη του ανάσα». Όπως ένα νεογέννητο παιδί.

Ίσως φαίνεται πολύ μακρινό, αλλά εκεί αρχίζουν όλα. Το οξυγόνο που ανιχνεύουμε σε τόσο παλιούς γαλαξίες αλλάζει την επιστημονική σκέψη για το πότε ξεκίνησε η ζωή και αυτό σημαίνει πολύ νωρίτερα από όσο νόμιζαν μέχρι πρότινος οι επιστήμονες.

Έπειτα από ένα εξάμηνο εντατικών σπουδών, ο φοιτητής με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη κατάφερε να αποκτήσει γνώσεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες για να μπει στην ομάδα έρευνας, όπως αστροφυσική και προγραμματισμό. Κάτι για το οποίο απαιτούνται χρόνια σπουδών.

