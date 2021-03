Διαψεύδει κατηγορηματικά, το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοίνωση της τουρκικής Ακτοφυλακής για φερόμενη εμπλοκή της Ελληνικής Ακτοφυλακής σε κακομεταχείριση μεταναστών που περισυνελέγησαν νεκροί εντός τουρκικών χωρικών υδάτων πλησίον της Σμύρνης. Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού η συγκεκριμένη ανακοίνωση αναπαράγεται σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Oι εν λόγω ισχυρισμοί είναι παντελώς ανυπόστατοι. Είναι fake news που εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια της τουρκικής πλευράς να σπιλώσει την εικόνα της χώρας με εκστρατεία παραπληροφόρησης και προώθηση ψευδών ειδήσεων» προστίθεται στην ανακοίνωση του αρχηγείου του Λιμενικού.

Το θέμα προέκυψε με δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, που ισχυρίστηκε ότι η Ελληνική ακτοφυλακή χτύπησε μετανάστες, τους πήρε τα υπάρχοντα, τους έδεσε με πλαστικές χειροπέδες και τους έριξε στη θάλασσα.

Φυσικά τους – ψευδείς κατά το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα – ισχυρισμούς του Σοϊλού έσπευσαν να υιοθετήσουν και να αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

📹 | Greece continues to leave immigrants dead



▪️Turkey's interior minister: "Greek Coast Guard battered 7 immigrants, taken their belongings and tied their hands to plastic handcuffs, threw them into the sea without life jackets and boats."



pic.twitter.com/kK1fTlMwj5