Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: «Εγώ δεν παίζω θέατρο», είπε ο Καπερνάρος, «ντροπή να λες κάτι τέτοιο για τους γονείς» του απάντησαν

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης. Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που ο μάρτυρας δεχόταν ερωτήσεις από τον Βασίλη Καπερνάρο, δικηγόρο της εταιρείας Interstar, όταν –σύμφωνα με όσα περιγράφονται από παριστάμενους– προκλήθηκε αντιπαράθεση εντός της αίθουσας μεταξύ άνδρα που συνόδευε τον δικηγόρο και συγγενών θυμάτων.

Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά και, κατά την έξοδο από την αίθουσα, ο Βασίλης Καπερνάρος φέρεται να σχολίασε ότι «εμείς κάνουμε δίκη και όχι θέατρο», προκαλώντας την αντίδραση συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, μεταξύ των οποίων και του Πάνου Ρούτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγγενείς των θυμάτων απάντησαν σε έντονο τόνο, καταγγέλλοντας ότι είναι «ντροπή» να γίνεται λόγος για «θέατρο» και διατυπώνοντας αιχμές για όσους –όπως είπαν– «υπερασπίζονται εγκληματίες». Από την άλλη πλευρά, συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι δέχθηκαν επίθεση και δήλωσαν ότι αισθάνονται πως κινδυνεύουν, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, ακόμη και αποβολές από την αίθουσα εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Μετά τη διακοπή, η πλευρά των συγγενών προχώρησε σε νέες καταγγελίες. Ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι «μπράβοι» βρέθηκαν εντός του μεγάρου ασκώντας –κατά την εκτίμησή του– ψυχολογική πίεση σε μητέρα θύματος, χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Έκανε λόγο για «ξεφτίλα», για «πουλημένους», «για ανθρώπους που ειρωνεύονται τους συγγενείς και για θέατρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνήγορος οικογενειών θυμάτων, Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δήλωσε ότι δεν μπορεί να στέκονται μπροστά στον χώρο των συνηγόρων «άνθρωποι άσχετοι», οι οποίοι –όπως είπε– στάθηκαν «για να προκαλέσουν» τους συγγενείς, τονίζοντας πως η αντίδρασή τους συνδέεται με «την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής των παιδιών τους».

Στο ίδιο πνεύμα, η συγγενής θύματος Χρυσούλα Χλωρού υποστήριξε ότι οι οικογένειες «δεν κάνουν θέατρο», αλλά αναζητούν δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια πρόκλησης «ώστε να μας αποβάλουν από την αίθουσα» και διαμηνύοντας πως θα παραμείνουν στη διαδικασία.

Στο σκέλος των καταθέσεων που αφορούν το υλικό βιντεοεπιτήρησης, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι ορισμένα βίντεο διαγράφηκαν, καθώς –όπως είπε– λόγω προβλημάτων σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά, κάνοντας λόγο για «μεγάλα αρχεία και άλλα μικρά». Υποστήριξε επίσης ότι σε σημεία με κακή σύνδεση στο διαδίκτυο γίνονταν διαγραφές, επειδή το υλικό «δεν χρειαζόταν», ενώ διευκρίνισε πως για κάποια αρχεία κρατήθηκαν αντίγραφα και για άλλα όχι, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν τίποτα χρήσιμο».