Ελλάδα

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: «Εγώ δεν παίζω θέατρο», είπε ο Καπερνάρος, «ντροπή να λες κάτι τέτοιο για τους γονείς» του απάντησαν

Ο Πάνος Ρούτσι κατήγγειλε ότι «μπράβοι» βρέθηκαν εντός του μεγάρου ασκώντας ψυχολογική πίεση σε μητέρα θύματος
Βασίλης Καπερνάρος
Ο Βασίλης Καπερνάρος, Bασίλης Καπερνάρος, συνήγορος της Interstar στη δίκη για τα Τέμπη (EUROKINISSI)

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης. Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που ο μάρτυρας δεχόταν ερωτήσεις από τον Βασίλη Καπερνάρο, δικηγόρο της εταιρείας Interstar, όταν –σύμφωνα με όσα περιγράφονται από παριστάμενους– προκλήθηκε αντιπαράθεση εντός της αίθουσας μεταξύ άνδρα που συνόδευε τον δικηγόρο και συγγενών θυμάτων.

Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά και, κατά την έξοδο από την αίθουσα, ο Βασίλης Καπερνάρος φέρεται να σχολίασε ότι «εμείς κάνουμε δίκη και όχι θέατρο», προκαλώντας την αντίδραση συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, μεταξύ των οποίων και του Πάνου Ρούτσι.

Συγγενείς των θυμάτων απάντησαν σε έντονο τόνο, καταγγέλλοντας ότι είναι «ντροπή» να γίνεται λόγος για «θέατρο» και διατυπώνοντας αιχμές για όσους –όπως είπαν– «υπερασπίζονται εγκληματίες». Από την άλλη πλευρά, συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι δέχθηκαν επίθεση και δήλωσαν ότι αισθάνονται πως κινδυνεύουν, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, ακόμη και αποβολές από την αίθουσα εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Μετά τη διακοπή, η πλευρά των συγγενών προχώρησε σε νέες καταγγελίες. Ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι «μπράβοι» βρέθηκαν εντός του μεγάρου ασκώντας –κατά την εκτίμησή του– ψυχολογική πίεση σε μητέρα θύματος, χρησιμοποιώντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Έκανε λόγο για «ξεφτίλα», για «πουλημένους», «για ανθρώπους που ειρωνεύονται τους συγγενείς και για θέατρο».

 Η συνήγορος οικογενειών θυμάτων, Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δήλωσε ότι δεν μπορεί να στέκονται μπροστά στον χώρο των συνηγόρων «άνθρωποι άσχετοι», οι οποίοι –όπως είπε– στάθηκαν «για να προκαλέσουν» τους συγγενείς, τονίζοντας πως η αντίδρασή τους συνδέεται με «την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής των παιδιών τους».

Στο ίδιο πνεύμα, η συγγενής θύματος Χρυσούλα Χλωρού υποστήριξε ότι οι οικογένειες «δεν κάνουν θέατρο», αλλά αναζητούν δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια πρόκλησης «ώστε να μας αποβάλουν από την αίθουσα» και διαμηνύοντας πως θα παραμείνουν στη διαδικασία.

Στο σκέλος των καταθέσεων που αφορούν το υλικό βιντεοεπιτήρησης, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι ορισμένα βίντεο διαγράφηκαν, καθώς –όπως είπε– λόγω προβλημάτων σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά, κάνοντας λόγο για «μεγάλα αρχεία και άλλα μικρά». Υποστήριξε επίσης ότι σε σημεία με κακή σύνδεση στο διαδίκτυο γίνονταν διαγραφές, επειδή το υλικό «δεν χρειαζόταν», ενώ διευκρίνισε πως για κάποια αρχεία κρατήθηκαν αντίγραφα και για άλλα όχι, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν τίποτα χρήσιμο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
99
74
72
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μητέρα εγκατέλειψε στα δικαστήρια Λαμίας το 9,5 ετών παιδί της με αυτισμό μετά από απόφαση για την επιμέλειά του
Αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας και τελικά βρέθηκε προσωρινά κρεβάτι για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν και οι απαραίτητες εξετάσεις
Το δικαστικό μέγαρο Λαμίας
Σερί βροχοπτώσεων με «εμμονικές» βροχές σε Ήπειρο, Ιόνιο, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη - Ο καιρός στην Αττική την Τσικνοπέμπτη
Οι συγκεκριμένες περιοχές κινδυνεύουν μάλιστα καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού
Κακοκαιρία
Η μυστηριώδης γυναίκα, το κινητό τηλέφωνο και η επιλογή του σμήναρχου για τη διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών στην Κίνα
Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται σε ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε διατεθεί στον σμήναρχο από τον Κινέζο που τον είχε στρατολογήσει, αλλά και στον ρόλο μιας γυναίκας
Ο κατηγορούμενος σμήναρχος
Η στιγμή που το περιπολικό μεταφέρει τη 2χρονη στο νοσοκομείο μετά την πτώση στο συντριβάνι - Βίντεο ντοκουμέντο
Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει το newsit.gr αποτυπώνεται το περιπολικό της Άμεσης Δράσης που είχε παραλάβει τη μητέρα και το παιδί να φεύγει από την Πλατεία Κύπρου και να κατευθύνεται στο νοσοκομείο
Κοριτσάκι έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα
Newsit logo
Newsit logo