Επανομή: «Ήταν εξαντλημένος, έπινε νερό από τη θάλασσα», λέει ο άνδρας που έσωσε με το SUP πατέρα και παιδιά

Ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου, ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή για να βοηθήσει με το SUP του δύο παιδιά και τον πατέρα τους στην Επανομή που πάλευαν με τα κύματα και είχαν παρασυρθεί.

Ο άνδρας, που έκανε SUP στην Επανομή, βρήκε δύο παιδιά να προσπαθούν να βγουν στη στεριά αφού τους είχε τραβήξει το ρεύμα και βοήθησε τον πατέρα τους που ήταν εξαντλημένος, με το βίντεο που τράβηξε με τη δραματική διάσωση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

«Ήταν λίγο δύσκολες οι συνθήκες καθώς είχε τρικυμία στην περιοχή, στην Επανομή, ήταν αρκετά δυνατός ο αέρας. Εγώ επειδή κάνω χρόνια SUP πήγα να κάνω στα κύματα», είπε αρχικά ο άνδρας στην ΕΡΤ.

«Κατάλαβα ότι είχα ξεχάσει την κάμερα, πήγα στο αυτοκίνητο να την πάρω και ξαναγύρισα στα κύματα, για αυτό τον λόγο είχα και την κάμερα μαζί μου και έχουμε το βίντεο που είδατε.«Στην επιστροφή μου, αφού τράβηξα το βίντεο που ήθελα, άκουσα φωνές στη θάλασσα, πήγα προς την κατεύθυνση που άκουσα τις φωνές, είδα δύο παιδιά μέσα στο νερό, προσπαθούσαν να βγουν έξω. Ήταν ξένοι, Ρουμάνοι τουρίστες», περιέγραψε.Όπως είπε τα παιδιά δεν μπορούσαν να βγουν γιατί είχαν κουραστεί καθώς κολυμπούσαν κόντρα στο ρεύμα.

«Τους έδωσα κατεύθυνση προς τα πού να κολυμπήσουν για να βγουν από το ρεύμα να πάνε στην αρχή και μου είπε ξαφνικά το ένα παιδί να βοηθήσω τον πατέρα τους, που είχαν χαθεί και δεν ήξεραν προς τα πού είναι».

«Σηκώθηκα στη σανίδα και τον είδα 50-60 μέτρα μακριά που απλώς επέπλεε», περιέγραψε και πήγε να τον βοηθήσει αφού τα παιδιά ήταν καλά και πλέον τους είχε δείξει πως να βγουν από το ρεύμα και να κολυμπήσουν προς την ακτή.

Όπως είπε «ο πατέρας ήταν εξαντλημένος, έπινε νερό από τη θάλασσα, ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση πανικού και αφού τον ηρέμησα λιγάκι για 2-3 λεπτά, καθώς έβγαζε νερό από το στόμα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, με ρώτησε για τα παιδιά, του είπα ότι είναι εντάξει έχουν βγει προς τα έξω και του έδειξα πως να πιαστεί από τη σανίδα και να πάμε προς τα έξω».

Σχετικά με το πώς παρασύρθηκαν από τα κύματα, ο Βαγγέλης Παπαϊωάννου είπε πως όπως του περιέγραψαν έπαιζαν με τα κύματα σε ένα σημείο που είναι σχετικά ρηχά τα νερά μέχρι τη μέση, όμως λίγα μέτρα παραπέρα είναι μεγάλο το βάθος και έτσι κάποιος μπορεί να παρασυρθεί εύκολα.