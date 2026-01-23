Επιδεινώθηκε η κατάσταση της 6χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με εγκεφαλίτιδα: Παραμένουν αισιόδοξοι οι γιατροί

Πολύ σοβαρή παραμένει η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», το οποίο διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.

Ραγδαία έχουν αυξηθεί τα κρούσματα γρίπης, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και προκαλώντας βαριές νοσηλείες. Ανάμεσα στα παιδιά που νοσούν είναι ένας 3χρονος που νοσηλεύεται στο «Αγλαΐα Κυριακού» καθώς και το 6χρονο κοριτσάκι που πλέον είναι σε ΜΕΘ, έφτασε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και σπασμούς ενώ ήταν αφυδατωμένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική, ενώ όπως διαπιστώθηκε, από επιπλοκή γρίπης προκλήθηκε εγκεφαλίτιδα. Παρά την επιδείνωση της κατάστασης, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία του 6χρονου.

Εν τω μεταξύ, το 3χρονο αγοράκι που είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο με γρίπη, διασωληνώθηκε και χθες διακομίστηκε στην Αθήνα. Η κατάστασή του είναι πλέον καλύτερη και αναμένεται να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από δύο εβδομάδες είχε περάσει και κορωνοϊό, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να είναι εξασθενημένος.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε νοσοκομεία με έντονα συμπτώματα γρίπης.

Το τελευταίο διάστημα στα δύο νοσοκομεία Παίδων προσέρχονται περί τα 420-430 παιδιά με γρίπη, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων όταν ο αριθμός αυτός έφτανε τα 500.