Κακοκαιρία – Κολυδάς: Η «Deborah» φέρνει καταιγίδες στην Αττική την Παρασκευή – 1η και 2η Απριλίου οι πιο δύσκολες ημέρες

Νέα κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τις επόμενες ημέρες την χώρα μας, με τον Θοδωρή Κολυδά να αποκαλύπτει πως το όνομά της είναι «Deborah». Το νέο χαμηλό βαρομετρικό θα φέρει μαζί του καταιγίδες και βροχές που θα πλήξουν ακόμα και την Αθήνα.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς στα social media, αποκαλύπτει πως η κακοκαιρία «Deborah» θα προκαλέσει καταιγίδες στην Αθήνα το απόγευμα της Παρασκευής (27.03.2026) αλλά με ανώτατο ύψος υετού να φτάνει τα 14 mm.

Οι πιο δύσκολες ημέρες της κακοκαιρίας, σύμφωνα και πάλι με τον ίδιο, φαίνεται πως είναι η 1η Απριλίου και η 2η Απριλίου όπου αναμένονται πάνω από 30 mm βροχής.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«To χαμηλό με την ονομασία Deborah θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα. Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h».

Ο καιρός σήμερα

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπιικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ γρήγορα στρεφόμενοι σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι στα δυτικά και κεντρικά τμήματα θα αυξηθούν και το βράδυ κυρίως στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα ενταθούν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με με αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Κρήτη έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που το βράδυ στα δυτικά θα πυκνώσουν και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι σταδιακά από το απόγευμα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στα νοτιότερα τμήματα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, ενώ από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους και θα ενισχυθούν εκ νέου. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικών διευθύνσεων με την ιδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 27.03.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 28.03.2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 29.03.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 30.03.2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.