Οι σχέσεις του με την Ελλάδα είναι στενές. Αφενός υπάρχουν συγγενικοί δεσμοί, αφετέρου ο ίδιος τρέφει μεγάλο θαυμασμό για την χώρα μας. Ο Πρίγκιπας Κάρολος, περί ου ο λόγος, βρίσκεται για πρώτη φορά σε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Και λέμε για πρώτη φορά σε επίσημη επίσκεψη, διότι από ιδιωτικές… έχει χάσει το μέτρημα! Επισήμως όμως ήρθε για πρώτη φορά. Και πολλοί ερμηνεύουν αυτήν την επίσκεψη ως μια απόπειρα να… γιατρευτούν πληγές. Πληγές βαθιές και χαμένες στα βάθη της ιστορίας.

Το αεροσκάφος της Βασιλικής Αεροπορίας έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 14:54 το μεσημέρι της Τετάρτης, 09.05.2018. Ο γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας αλλά και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ, υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του, Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα.

«Ξέρετε, εγώ είμαι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ«, είπε ο Τέρενς Κουίκ, επιθυμώντας να χαλαρώσει το κλίμα, το οποίο ήταν ήδη πολύ «ζεστό». Τόσο όσον αφορά στην εικόνα του πριγκιπικού ζεύγους, όσο και όσον αφορά στον ανοιξιάτικο καιρό της πρωτεύουσας.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος απάντησε… αμιγώς ποδοσφαιρικά! Συγκεκριμένα είπε: «Ναι, αλλά το πρωτάθλημα φέτος το πήρε η Μάντσεστερ Σίτυ«!

Ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου και η Δούκισσα της Κορνουάλης επιβιβάστηκαν στην ασημί BMW που τους περίμενε στο αεροδρόμιο και μετέβησαν στο Σύνταγμα, όπου ο Κάρολος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

