Έρευνες στο Πεδίο Βολής για την λαβή της χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ – «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» έλεγε στον πατέρα του

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή του ο νεαρός ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκης στο Πεδίο Βολής Αφάντου στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας.

Μάλιστα, ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ βρέθηκε σήμερα (27.11.2025) στη Ρόδο και επισκέφτηκε το μοιραίο Πεδίο Βολής, στο οποίο ο γιος του σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά την διάρκεια άσκησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το απύθμενο θρήνος που βιώνει, ο πατέρας του Ραφαήλ βρήκε δύναμη και κουράγιο για να αποτίσει φόρο τιμής στον γιό του, στο σημείο όπου εκτελώντας το καθήκον του άφησε την τελευταία του πνοή.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές δεν τον άφησαν να προσεγγίσει το σημείο παρά τις επίμονες εκκλήσεις του, διότι με εισαγγελική παραγγελία ο χώρος έχει αποκλειστεί για να πραγματοποιηθούν οι εξονυχιστικές έρευνες, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

Ο ίδιος έκανε δηλώσεις λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το παιδί μου γιατί πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: «Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες. Τον ρώτησα “θα ρίξεις και εσύ;” και μου είπε πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένο “σιγά μη χάσω το πανηγύρι”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Γαλυφιανάκης επέστρεψε στην Κρήτη, από την Ρόδο, το μεσημέρι μαζί με την σορό του 19χρονου Ραφαήλ, όμως δεν σταματάει να σκέφτεται και τον 39χρονο Επιλοχία που τραυματίστηκε σοβαρά και παλεύει για την ζωή του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο:

«Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο που είμαι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, τις τελευταίες ώρες δύο πυροτεχνουργοί της Ασφάλειας Ρόδου «σαρώνουν» ξανά και ξανά το Πεδίο Βολής όπου συνέβη η αδιανόητη τραγωδία, με στόχο να βρουν την λαβή της χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαριά τον 39χρονο Επιλοχία.

Στη συνέχεια την «σκυτάλη» αναμένεται να πάρουν στελέχη του Στρατού αλλά και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη, που θα πραγματοποιήσουν έρευνες στο σημείο της τραγωδίας.

Στην περιοχή παραμένουν ακόμα τα δύο στρατιωτικά οχήματα μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη, ενώ στο ένα από αυτά φορτωμένα τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.

Η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου πυρομαχικών

Το πρωτόκολλο ασφαλείας στις βολές χειροβομβίδας είναι σαφές:

Μεταφορά των κιβωτίων με απόλυτη ασφάλεια από τη Μονάδα στο πεδίο βολής. Οπτικός έλεγχος κάθε χειροβομβίδας για διαβρώσεις, χτυπήματα, παραμορφώσεις, ύποπτες διαρροές ή σημάδια παλαιότητας. Έλεγχος στοιχείων παρτίδας και αντιπαραβολή με τα βιβλία πυρομαχικών.

Το μεγάλο ερώτημα στη Ρόδο είναι σε ποιο ακριβώς στάδιο αυτής της αλυσίδας σημειώθηκε η έκρηξη: Κατά τον οπτικό έλεγχο; Τη στιγμή της προετοιμασίας για τη βολή;

Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η τραγωδία συνέβη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου από τους δύο πυροτεχνουργούς και πριν ξεκινήσουν οι ρίψεις από τα υπόλοιπα στελέχη της Μονάδας.

Αστοχία υλικού, ανθρώπινο λάθος ή συνδυασμός;

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα με έμφαση:

Αστοχία υλικού – Ενδεχόμενο κατασκευαστικό πρόβλημα στην ίδια τη χειροβομβίδα ή στον πυροσωλήνα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρη ενεργοποίηση, ακόμη και χωρίς πλήρη απασφάλιση ή εντός χρόνου μικρότερου από τον προβλεπόμενο. Λανθασμένος χειρισμός – Ενδεχόμενο στιγμιαίας αστοχίας στη διαδικασία χειρισμού, απώλεια λαβής ή ακούσιας απασφάλισης από έναν εκ των δύο πυροτεχνουργών, κατά τη μεταφορά ή τον έλεγχο. Συνδυασμός των δύο – Σενάριο στο οποίο αστοχία υλικού ακολουθείται από λανθασμένη αντίδραση.

Κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θα είναι η κατάθεση του 39χρονου επιλοχία, όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει.

Είναι ο μόνος άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα στον 19χρονο τη στιγμή της έκρηξης και ο μόνος που γνωρίζει με ακρίβεια ποιος κρατούσε τη χειροβομβίδα, τι κίνηση προηγήθηκε, αν υπήρξε κάποιο ύποπτο σύμπτωμα (π.χ. ασυνήθιστος ήχος, δυσκολία στην ασφάλιση) και αν υπήρξε επαφή με ανώτερους για τυχόν παρατηρήσεις πάνω στην παρτίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο πυροτεχνουργοί τη στιγμή του ελέγχου βρίσκονταν σε απομονωμένο χώρο μακριά από τα στελέχη και τους οπλίτες της Μονάδας που επρόκειτο να εκπαιδευτεί.

Μια σειρά από ερωτήματα ανακύπτουν έπειτα από το τραγικό περιστατικό: