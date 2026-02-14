Ερωτική εξομολόγηση σε πανό στον Κηφισό: Η έκπληξη του Αντωνάκη στην Ελενίτσα

Μία όμορφη έκπληξη δέχτηκε σήμερα κάθε «Ελένη» που πέρασε από τον Κηφισό, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, αφού ένα εντυπωσιακό πανό κρεμασμένο σε γέφυρα τους έφτιαξε τη μέρα.

Σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, και μέρα του Αγίου Βαλεντίνου όλο οι ερωτευμένοι, γιορτάζουν και προσπαθούν να κάνουν μία έκπληξη στο άλλο τους… ολόκληρο.

Όπως βλέπουμε στην εικόνα με το πανό, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, ο Αντωνάκης κρέμασε το πανό σε πεζογέφυρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Νέα Φιλαδέλφεια για να δηλώσει μπροστά σε όλους τον έρωτά του στην Ελενίτσα.

«Άκουσε με Ελενίτσα Σ’ ΑΓΑΠΑΩ, ο Αντωνάκης σου» γράφει το πανό με μεγάλα κόκκινα γράμματα και προκαλεί χαμόγελα σε όσους περνάνε από εκείνο το σημείο του δρόμου.

Τα ονόματα μάλιστα που αναγράφονται στο πανό παραπέμπουν και στην γνωστή ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Η πραγματική ιστορία πίσω από το πανό παραμένει άγνωστη και γεννά την περιέργεια σε κάθε περαστικό.