Μετρό: Τροποποιήσεις στη γραμμή 2 μέχρι τις 20 Μαΐου – Οι 4 σταθμοί που κλείνουν στις 21:40

Μέχρι την προσεχή Πέμπτη (21.05.2026) θα είναι σε ισχύ τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Μετρό στη γραμμή 2, λόγω έργων για την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G.

Η ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωσή της προειδοποιεί το επιβατικό κοινό πως οι σταθμοί του Μετρό «Σεπόλια» «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή 2.5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:28,

από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,

από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,

από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:31,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:34,

από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:36,

από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:37 και

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:39,

από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41

Ο συρμοί στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα γίνονται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος» και «Ομόνοια – Ελληνικό».

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος:

«Στ. Ομόνοια» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος – Στ. Μετρό Ομόνοια:

«Στ. Αγ. Αντώνιος» (προσωρινή στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.