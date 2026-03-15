Ερωτοχτυπημένος κρέμασε πανό στον Ε65 για την «πριγκίπισσά» του

Μία πολύ ρομαντική κίνηση επέλεξε να κάνει ένας «ερωτοχτυπημένος» στην αγαπημένη του καθώς εκείνος δεν φαίνεται να άντεξε τον χωρισμό τους, και φρόντισε να το δει όλος ο Ε65, με ένα πανό.

Συγκεκριμένα κάποιος φαίνεται να έφτιαξε δύο πανέμορφα και ρομαντικά πανό και να τα κρέμασε στον κόμβο Διάβας του Ε65 για να το δει εκείνη αλλά και οποιοσδήποτε περάσει από το σημείο.

Εκείνος γράφει στα πανό «Πριγκίπισσα μου λείπεις, ο ιππότης σου» και «Σε σκέφτομαι θα περιμένω όσο χρειαστεί».

Την ενημερώνει ότι τη σκέφτεται συνεχώς και ότι του λείπει και εμείς ελπίζουμε να του δώσει μία ακόμη ευκαιρία.