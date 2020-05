Στην υποστολή της σημαίας στην Ακρόπολη όπως γίνεται κάθε βράδυ βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής το μεγάλο αμερικανικό δίκτυο ABC προκειμένου να ενημερώσει τους τηλεθεατές του για το σημερινό άνοιγμα όλων των αρχαιολογικών χώρων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού.

Ο απεσταλμένος του ABC, Τζέιμς Λόνγκμαν, μιλά για την τιμή που έγινε στο δίκτυο να βρεθεί δίπλα στον Παρθενώνα και τα πλάνα είναι εντυπωσιακά. Λέει ακόμα ότι δεν βλέπει κανείς τον Παρθενώνα έτσι με τον χώρο άδειο από τουρίστες και δείχνει τα μέτρα που είχαν ληφθεί από χθες Κυριακή προκειμένου να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας.

Και αποθεώνει την επιτυχία των Ελλήνων που κατάφεραν όπως λέει να νικήσουν τον κορονοϊό και να βρεθούν στην κορυφή των χωρών που είχαν τις λιγότερες απώλειες από την πανδημία. Λέει ακόμα πόσο βασίζεται στον τουρισμό η ελληνική οικονομία και μάλιστα δείχνοντας τον Παρθενώνα αφιερωμένο στην Θεά Αθηνά, την θεά της σοφίας κάνει τον παραλληλισμό για το πόσο σοφά αντιμετώπισαν την πανδημία οι Έλληνες.

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News' @JamesAALongman is in Athens where they're introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h