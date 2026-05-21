Εύβοια: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη μαθήτρια σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χαλκίδας
Το σημείο που παρασύρθηκε το παιδί - ΦΩΤΟ EVIAONLINE
Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5/26) την ώρα που η μαθήτρια προσπαθούσε να περάσει το δρόμο, σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας

Σύμφωνα με το evia online πρόκειται για ένα 12χρονο παιδί που παρασύρθηκε από το ΙΧ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο σημείο έφτασε άμεσα και η Αστυνομία ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κοριτσάκι έχει σπάσει την μύτη του και το χέρι του.

Η ανήλικη μαθήτρια θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων. Στον οδηγό έγινε αλκοτέστ και σχηματίστηκε δικογραφία.

