ΕΟΦ: Αποσύρεται παρτίδα υδρόφιλου βαμβακιού λόγω προβλημάτων ποιότητας

Εκτός αγοράς παρτίδα προϊόντος λόγω προβλημάτων στην απορροφητικότητα και την εμφάνιση
Ο ΕΟΦ προχωρά στην ανάκληση της παρτίδας 25LFC070 με ημερομηνία λήξης 12/2030 του προϊόντος «Βαμβάκι Υδρόφιλο 1kg» της εταιρείας Xinghua Xingxin Medical Co Ltd, Κίνας.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΦ, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Εργαστηρίων του Οργανισμού στο επίμαχο βαμβάκι δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, τόσο ως προς την εμφάνιση όσο και ως προς την απορροφητικότητα, δηλαδή την ικανότητα απορρόφησης νερού.

Η εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL AE, ως εισαγωγέας και διανομέας του προϊόντος στην ελληνική αγορά, υποχρεούται να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος προκειμένου να αποσυρθεί η συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Παράλληλα, τα σχετικά παραστατικά της απόσυρσης θα πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΕΟΦ: Η απόφαση

