Θρίλερ στην Κρήτη: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου – Έρευνες για τον αν ανήκει στον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό

Μια σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε απόκρημνο σημείο στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης, με τις αρχές ήδη να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί εδώ και μήνες από το νησί.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr εντοπίστηκε ο ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη σήψη, σε πολύ δύσβατο σημείο. Στην περιοχή έσπευσαν το μεσημέρι της Πέμπτης (21.05.2026) δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών, οι οποίοι αναμένεται να επιχειρήσουν για την μεταφορά της σορού από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr έχει ενημερωθεί και αναμένεται να μεταβεί στο σημείο Ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο. Όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στο πόρισμα του ιατροδικαστή και στο εάν ο σκελετός σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού.

Ο 33χρονος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Φρέ Αποκορώνου. Ο 33χρονος γιατρός είχε ξεκινήσει από το σπίτι του στα Χανιά της Κρήτης με το αυτοκίνητο του για να πάει στη δουλειά του, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου δεν έφτασε ποτέ. Έκτοτε η τύχη του αγνοείται, με τις αρχές να μην έχουν καταφέρει να εντοπίσουν στοιχείο που να οδηγεί στον νεαρό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ταυτοποίηση και επιβεβαίωση για την ταυτότητα του νεκρού, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν στοιχεία ταύτισης με την ένδυση του γιατρού, ο οποίος την μέρα που εξαφανίστηκε, φορούσε γαλάζιο φούτερ με κουκούλα, σύμφωνα με τον ΟΦΚΑΘ.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών για την εξεύρεση του 33χρονου γιατρού. Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, μετά από αίτημα της οικογένειάς του και μετά τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς του στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Το βάρος των ερευνών είχε δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου. Πρόκειται για την περιοχή στην οποία βρέθηκε 5 μήνες μετά η άγνωστη σορός.