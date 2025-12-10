Φοινικούντα: Και για απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται ο ανιψιός του ιδιοκτήτη – Το τηλεφώνημα στον φίλο του μετά το διπλό φονικό

Επιμένει όσα περιέγραψε στην πρώτη του κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που έπεσε νεκρός μαζί με τον επιστάτη του στην Φοινικούντα, ο οποίος συνελήφθη σήμερα (10.12.2025) μαζί με τον κολλητό του φίλο και εργοδότη των 22χρονων δραστών της διπλής δολοφονίας.

Για ηθική αυτουργία συνελήφθησαν ο ανιψιός και ο 33χρονος φίλος του και εργοδότης του φερόμενου «εκτελεστή» και του «συνεργού» του στην διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα. Σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, σύμφωνα με την ανακρίτρια Καλαμάτας, ενώ εκκρεμεί και τρίτο ένταλμα για τρίτο άνθρωπο, συνεργάτη του εργοδότη, ως συνεργός των ηθικών αυτουργών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος ανιψιός κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε μία από τις δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του θείου του, που σημειώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Σύμφωνα με τα όσα είχε πει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν ένα μήνα στο Live News, ο ίδιος αρνείται ότι κρύβεται πίσω από το άγριο έγκλημα τονίζοντας ότι είχε καλές σχέσεις με τον, νεκρό πλέον, θείο του. Αναφορικά με το τηλέφωνο που έκανε στον φίλο του αμέσως μετά την δολοφονία ο ανιψιός είπε ότι «είναι αδερφός μου, ήμουν σε σοκ, του είπα να έρθει στο χωριό γιατί δεν ήξερα τι να κάνω έτρεμα».

Από την πρώτη στιγμή ο 31χρονος που είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, υποστηρίζει ότι επέζησε την δολοφονικής επίθεσης επειδή τα πυρά εναντίον του δεν βρήκαν στόχο, σε αντίθεση με τον 68χρονο και τον επιστάτη, που έχασαν τη ζωή τους, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει την αλήθεια. Γιατί να φοβηθώ; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί και να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό, τι άλλο να φοβάμαι; Έχω απηυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Και πάλι αν ήμουν ένοχος θα έπαιρνα τον φίλο μου τηλέφωνο; Τον πήρα γιατί είναι αδερφός μου, εκείνη την στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “φίλε τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις χωριό;”.

Έχω και πίεση από την αστυνομία και από τον δικηγόρο και από την δημοσιογραφία. Με λένε “ο ανιψιός ο ντούκης που σκότωσε τον θείο του” γιατί έτσι έχει παιχτεί. Το ότι ήταν συνεργός αυτός που δούλευε στο μαγαζί του φίλου μου, το έμαθα από τις ειδήσεις μετά, αφού βγήκα από τη ΓΑΔΑ, γιατί δεν ήξερα ποιος είναι. Τους είπα αναλυτικά από που τον ξέρω και η αστυνομία δεν μου είπε τίποτα», είχε πει ο ανιψιός ένα μήνα πριν.

«Δεν έχω καμία ενημέρωση – Με πήρε από το τηλέφωνο των κρατητηρίων»

Από την πλευρά του μίλησε ο δικηγόρος του εργοδότη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφέροντας ότι δεν έχει μάθει τον λόγο για τον οποίο συνελήφθη ο εντολέας του, με τον οποίο δεν βρέθηκε δια ζώσης, αφού από την ώρα της σύλληψής του κρατείται στην ΓΑΔΑ.

«Επικοινώνησα μαζί του, είναι σοκαρισμένος, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε», είπε από την πλευρά του ο δικηγόρος του επιχειρηματία και φίλου του ανιψιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Ανά πάσα στιγμή όποτε είχε κληθεί από την Αστυνομία, είχε πάει αυτοβούλως και θα τον συναντήσω κάποια στιγμή, το πιθανότερο είναι στην Καλαμάτα. (…) Με πήρε από το τηλέφωνο των κρατητηρίων και μου είπε “είμαι αυτήν την στιγμή κρατούμενος, δεν ξέρω για ποιον λόγο, έλα να μιλήσουμε”», τόνισε.

«Αν διαβάσω τη δικογραφία και δω ότι υπάρχει συμβόλαιο θανάτου στο οποίο με σοβαρές ενδείξεις εμπλέκεται ο εντολέας μου, θα παραιτηθώ από την υπεράσπιση», κατέληξε.