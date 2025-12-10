Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο εργοδότης των 22χρονων δραστών για την διπλή δολοφονία

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, αφού το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12.2025) συνελήφθησαν δυο άτομα για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο εργοδότης των δυο πρώτων συλληφθέντων. Υπενθυμίζεται ότι προφυλακιστέοι παραμένουν οι δύο 22χρονοι για την διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου που συγκλόνισε την Μεσσηνία.

Οι συλλήψεις σημειώθηκαν σχεδόν ένα μήνα μετά την μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος συνεργός που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Ανιψιός και εργοδότης συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί στο έγκλημα που συγκλόνισε την χώρα. Οι δύο 22χχρονοι είχαν συλληφθεί ο ένας ως εκτελεστής και ο δεύτερος ως συνεργός του.

«Τους πιάσανε, επιτέλους να μάθουμε την αλήθεια δεν ξέρα τίποτα για αυτή την εξέλιξη περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Να δικαιωθεί η μνήμη του αδερφού μου», λέει στο newsit.gr ο αδερφός του νεκρού επιστάτη.

Το χρονικό

Το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, σημειώθηκε η διπλή δολοφονία έξω από την ρεσεψιόν του κάμπινγκ το οποίο ανήκε στον 68χρονο, ο οποίος έπεσε νεκρός μέσα στο γραφείο του ενώ θανάσιμα τραυματίστηκε και ο επιστάτης του. Από τα πυρά γλίτωσε ο 33χρονος ανιψιός του επιχειρηματία, ο οποίος βρισκόταν στο κάμπινγκ.

Είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και επιζών της άγριας επίθεσης αλλά και μοναδικός κληρονόμος του 68χρονου. Από το βράδυ της δολοφονίας, οι αρχές ερευνούν στενά την υπόθεση για την οποία έχουν συλληφθεί οι δύο 22χρονοι, που έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας να πηγαίνουν και να φεύγουν στην Φοινικούντα την μέρα και την ώρα του φονικού.

Ωστόσο, οι συλληφθέντες δεν έχουν παραδεχτεί ότι διέπραξαν το έγκλημα και συνεχίζουν να επιρρίπτουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλο. Παράλληλα, στο στόχαστρο είχαν μπει ακόμη τρεις άνθρωποι.

Πρόκειται για τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, η σύντροφός του και ο στενός φίλος του και εργοδότης των 22χρονων. Από τους τρεις οι δύο συνελήφθησαν σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση και οι τρεις είχαν κληθεί στη ΓΑΔΑ και είχαν καταθέσει πάνω από 2 φορές.