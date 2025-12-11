Φοινικούντα: Το «βαθύ λαρύγγι» και τα κινητά τηλέφωνα που «κάρφωσαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία

Το «βαθύ λαρύγγι» που έδωσε στοιχεία για το διπλό φονικό σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα από τις άρσεις των πακιστανικών τηλεφώνων, έλυσε το γρίφο της Φοινικούντας και στην ουσία «κάρφωσε» το ρόλο του ανιψιού, του εργοδότη και του 30χρονου φίλου.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του newsit.gr για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, οι άρσεις από τα πακιστανικά κινητά, «έδωσαν» τις συχνές επαφές όλων των εμπλεκομένων προσώπων, ανοίγοντας τον δρόμο για το τι ακριβώς είχε συμβεί, στο θρίλερ του περασμένου Οκτωβρίου, με πρόσωπο – κλειδί στη συνέχεια, να αποκαλύπτει τα θολά σημεία που στοίχειωναν την υπόθεση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο πριν, το προηγούμενο δηλαδή χρονικό διάστημα πριν το διπλό φονικό, τις ώρες που προηγήθηκαν του μακελειού και αυτές που ακολούθησαν, υπήρχαν συνεχείς και επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές επαφές μεταξύ τεσσάρων πακιστανικών τηλεφώνων που φέρεται να χρησιμοποιούσαν ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, ο ανιψιός, ο επιχειρηματίας και το πέμπτο πρόσωπο που κατηγορείται για συνέργεια, δηλαδή ο φίλος και στενός συνεργάτης του επιχειρηματία.

Οι τηλεφωνικές επαφές που δεν δικαιολογούνταν σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδήγησαν στο συμπέρασμα τις αρχές ότι υπήρχε ένα κουαρτέτο που κατηύθυνε, σχεδίασε και εκτέλεσε το διπλό φονικό.

Σε αυτά, ήρθε να προστεθεί και η μαρτυρία ενός ατόμου που γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, ακόμη και το ποιος τελικά ήταν ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη του περιστρόφου και εκτέλεσε τον 68χρονο Ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του. Έτσι, ήρθε η πρώτη ανατροπή για το ποιος τελικά είναι ο φυσικός αυτουργός του διπλού φονικού, αλλά και οι ενορχηστρωτές που έδιναν εντολές, αλλά και ένα ακόμη πρόσωπο που ήταν μέχρι πρότινος άγνωστο στις αρχές. Το κίνητρο, όπως όλα δείχνουν είναι οικονομικό.