Φοινικούντα: Ο αγαπημένος ανιψιός που έστησε και ήταν μπροστά στη δολοφονία του 68χρονου – Η τεράστια περιουσία και οι πωλήσεις των ακινήτων πριν τη σύλληψη

Τον μεγάλωσε προσφέροντας του μια άνετη ζωή, ενώ στη διαθήκη του τον όρισε ως το βασικότερο κληρονόμο του. Ωστόσο ο αγαπημένο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας συνελήφθη, καθώς φέρεται να είναι ανάμεσα στους φυσικούς αυτουργούς της στυγερής δολοφονίας του.

Πέρασαν 66 ημέρες από το διπλό έγκλημα στο παραθαλάσσιο χωριό της Μεσσηνίας, όπου Κωνσταντίνος Τομαράς και ο 61χρονος επιστάτης του έπεφταν νεκροί από τις έξι σφαίρες που δέχτηκαν. Το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου και επτά ημέρας αργότερα οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο 22χρονους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος από αυτούς εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ και υποστήριξε ότι ήταν συνεργός στη δολοφονία, ενώ έδωσε έναν συνομήλικό ως τον άνθρωπο που σήκωσε το πιστόλι και σκότωσε τους δύο άνδρες. Λίγες ώρες αργότερα συνέληφθη και ο άλλος 22χρονος.

Οι δύο νεαροί άνδρες που μετέβησαν με μηχανάκι από την Αθήνα στη Φοινικούντα κι επέστρεψαν με διαφορετικά μέσα προκειμένου να περάσουν απαρατήρητοι από τις αστυνομικές αρχές προφυλακίστηκαν, ωστόσο στις καταθέσεις που έδωσαν εκείνες τις ημέρες στις ανακριτικές αρχές δεν ενέπλεξαν κανένα άλλο άτομο στην εγκληματική ενέργεια. Τόσο οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών, αλλά και η ανακρίτρια της Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση δεν πίστεψαν ότι οι δύο νεαροί ήταν αυτοί που σχεδίασαν και εκτέλεσαν τη δολοφονία.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπήκαν από την πρώτη στιγμή ο 31χρονος ανιψιός του θύματος κι ένας φίλος του επιχειρηματίας. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν οι δύο τους λίγα λεπτά μετά το έγκλημα, αλλά και το γεγονός ότι οι δύο 22χρονοι εργάζονταν στο κατάστημα του 32χρονου επιχειρηματία ήταν οι πρώτες ενδείξεις που έδωσαν νέα κατεύθυνση στις έρευνες. Οι ύποπτοι κλήθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές να δώσουν καταθέσεις, ενώ τους κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά η ανακρίτρια αποφάσισε να εκδώσει εντάλματα σύλληψης τους με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία του 68χρονου Κωνσταντίνου Τομαρά και του επιστάτη του και για απλή συνέργεια σε ένα ακόμα άτομο. Παράλληλα τα στοιχεία που έχει πλέον στη διάθεση της η ανακρίτρια φέρνουν μια ακόμα ανατροπή στην υπόθεση. Πλέον ως φυσικός αυτουργός στην υπόθεση εμφανίζεται ο 22χρονος που στην αρχή παρουσιαζόταν ως ο συνεργός που περίμενε έξω από το κάμπινγκ τη στιγμή της δολοφονίας.

Το παρελθόν και οι πωλήσεις των ακινήτων

Οι κάτοικοι στη Φοινικούντα παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ αρκετοί ήταν οι συγγενείς του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που αρνούνταν να πιστέψουν ότι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί του διπλού φονικού ήταν οι 22χρονοι. Έτσι για πολλούς από αυτούς δεν αποτέλεσε κεραυνός εν αιθρία η σύλληψη του 33χρονου.

Ο Διονύσης ήταν ο αγαπημένος ανιψιός του Κωνσταντίνου Τομαρά. Ήταν παρών στο έγκλημα και μάλιστα στην κατάθεση που είχε δώσει στους αστυνομικούς, ανέφερε ότι κι ο ίδιος είχε γλιτώσει από θαύμα. Μετά το θάνατο του πατέρα του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον είχε πάρει υπό την προστασία του. Σε ηλικία 20 χρονών ο Διονύσης είχε έρθει στην Αθήνα για να σπουδάσει, ωστόσο φαίνεται να έμπλεξε με κακές παρέες με αποτέλεσμα ο θείος του να του ζητήσει να επιστρέψει στη Φοινικούντα.

Πολλές φορές τον είχε «ξελασπώσει» από διάφορες άσχημες περιπέτειες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε πληρώσει οφειλές που είχε δημιουργήσει ο 31χρονος στο παρελθόν. Μάλιστα του είχε μεταβίβασε εν ζωή των 49% των μετοχών του στο κάμπινγκ της Φοινικούντας και στη διαθήκη του τον είχε ορίσει ως το βασικότερο κληρονόμο του. Μάλιστα ο 31χρονος κυκλοφορούσε με ένα πολυτελές κάμπριο, ενώ του έδινε κάθε μήνα μισθό της τάξεως των 1.000 ευρώ.

Μια άλλη ενέργεια που προκάλεσε το ενδιαφέρον των αστυνομικών κι ανακριτικών αρχών ήταν η πώληση των ακινήτων που είχε βγάλει στο σφυρί ο 31χρονος μετά τη δολοφονία του θείου του. Πρόκειται για σπίτια και κτήματα τα οποία ήταν στο όνομα του κι είχε καταφέρει μέχρι πριν λίγες ημέρες να πουλήσει δύο από αυτά. Το ερώτημα που είχε δημιουργηθεί ήταν γιατί τώρα και γιατί σε τόσο χαμηλές τιμές. Από ότι φαίνεται ο 31χρονος φοβόταν ότι ο κλοιός σφίγγει γύρω του και για το λόγο αυτό ήθελε να έχει στη διάθεση του αρκετά μετρητά.

Η διαθήκη και η πρώτη κατάθεση

Στην διαθήκη του ο 68χρονος όριζε βασικό κληρονόμο του τον 31χρονο ανιψιό του, στον οποίο εκτός από το 51% του κάμπινγκ, του άφηνε το υπόλοιπο 50% της συνιδιοκτησίας τους σε ένα οικόπεδο 20 στρεμμάτων, έναν χώρο 17 στρεμμάτων μέσα στο οποίο υπάρχουν σπίτι και διάφορα κτίσματα αλλά και το 50% των καταθέσεων του από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Όλα παραπάνω αποτελούν μια τεράστια περιουσία που βρίσκεται σε ένα από τα πιο τουριστικά θέρετρα της Μεσσηνίας. Τα ποσά από την εκποίηση τους σε περίπτωση που τα διέθετε προς πώληση ο 31χρονος θα ανέρχονταν σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι κληρονόμοι του 68χρονου μεταξύ των οποίων και ο επιστάτης του θα λάμβαναν κάποια κτήματα αλλά κι ένα ποσό από τους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Στην πρώτη του κατάθεση στις αρχές ο 31χρονος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στη διπλή δολοφονία είχε αναφέρει πως ο θείος του ήταν ένα οξύθυμο άτομο, ωστόσο οι δύο τους τα πήγαιναν πολύ καλά. Αφού περιέγραψε το προφίλ του 68χρονου και κατηγόρησε ένα συγγενικό του πρόσωπο για τις σχέσεις της με το θανόντα στη συνέχεια μίλησε για τις απόπειρες που είχαν γίνει εναντίον του αλλά και για το σκηνικό της δολοφονίας.

«Ήμουν στη ρεσεψιόν και μέσα ήταν και ο θείος μου ενώ ο επιστάτης ήταν έξω από το δωμάτιο, στα ψυγεία. Είδα έναν αδύνατο άνδρα να περπατάει από την είσοδο του χώρου του κάμπινγκ και να έρχεται προς την ρεσεψιόν. Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι και ήταν αρκετά ξανθός με κοντό μαλλί και φορούσε και ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο» είχε πει μεταξύ άλλων στην κατάθεση του ο 31χρονος κι έχει προσθέσει: «Τότε ακούω ένα μπαμ και κατάλαβα ότι αυτός ο άνδρας πυροβόλησε το θείο μου. Ο θείος μου, που καθόταν μέχρι εκείνη την στιγμή πίσω από το γραφείο του, πρόλαβα να δω ότι σηκώθηκε και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη ρεσεψιόν. Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς άρχισα να τρέχω και φώναξα στον επιστάτη να τρέξει και άρχισε και αυτός να τρέχει. Βγήκα από τη ρεσεψιόν κι έτρεξα προς τα αριστερά, ενώ ο επιστάτης προς τα ψυγεία. Καθώς έτρεχα άκουσα δύο ή τρεις πυροβολισμούς, που έριξε αυτός ο άνδρας, στον επιστάτη και κατάλαβα ότι έπεσε στο έδαφος. Εγώ κοιτώντας πίσω είδα ότι ο άνδρας αυτός στόχευε προς το μέρος μου, που εγώ είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον επιστάτη. Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δύο ακόμα πυροβολισμούς, που έριξε προς τα εμένα».