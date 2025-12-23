Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου: Διακοπή κυκλοφορίας από την τροχαία

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος, το πρωί της Δευτέρας (23.12.2025) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε -κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο- στο αυτοκίνητο ενώ κινούνταν επί της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να σβήσουν τις φλόγες.

Λόγω του ατυχήματος, έχει προκληθεί και μεγάλο μποτιλιάρισμα, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη της Google.

Η τροχαία διέκοψε και την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων για την ασφάλεια των οδηγών.