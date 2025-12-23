Ελλάδα

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου: Διακοπή κυκλοφορίας από την τροχαία

Ακινητοποιημένα τα διερχόμενα αυτοκίνητα - Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες
Αυτοκίνητο

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος, το πρωί της Δευτέρας (23.12.2025) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε -κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο- στο αυτοκίνητο ενώ κινούνταν επί της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να σβήσουν τις φλόγες.

xartis kinisi

Λόγω του ατυχήματος, έχει προκληθεί και μεγάλο μποτιλιάρισμα, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη της Google.

Η τροχαία διέκοψε και την κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων για την ασφάλεια των οδηγών.

Ελλάδα
