Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην Πάτρα – Εκκενώνεται η πολυκατοικία

Φωτιά στην Πάτρα / Thebest

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/04/2026) στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού.

Άμεσα η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο που μαίνεται η φωτιά στο διαμέρισμα στην Πάτρα, ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Ο πυκνός καπνός που αναδύεται από το διαμέρισμα είναι ορατός από μακριά, δημιουργώντας εικόνες έντονης ανησυχίας στους διερχόμενους και τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest, έχει διαταχθεί η άμεση εκκένωση της πολυκατοικίας, με τους ενοίκους των γύρω ορόφων να έχουν βγει εσπευσμένα στον δρόμο.

Αστυνομικές δυνάμεις που επίσης έχουν κληθεί στο σημείο, φροντίζουν για την απομάκρυνση του κόσμου από την επικίνδυνη ζώνη και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη γύρω περιοχή, με τους οδηγούς να καλούνται να αποφύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
100
97
53
47
45
«Σάρωσαν» την αγορά οι έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής: 5.746 έλεγχοι και κατάσχεση 11 τόνων ακατάλληλων κρεάτων
«Η προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής», ανέφερε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς
κρέατα
Newsit logo
Newsit logo