Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην Πάτρα – Εκκενώνεται η πολυκατοικία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/04/2026) στον 5ο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού.

Άμεσα η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο που μαίνεται η φωτιά στο διαμέρισμα στην Πάτρα, ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν αποκλείσει την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πυκνός καπνός που αναδύεται από το διαμέρισμα είναι ορατός από μακριά, δημιουργώντας εικόνες έντονης ανησυχίας στους διερχόμενους και τους κατοίκους της γύρω περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest, έχει διαταχθεί η άμεση εκκένωση της πολυκατοικίας, με τους ενοίκους των γύρω ορόφων να έχουν βγει εσπευσμένα στον δρόμο.

Αστυνομικές δυνάμεις που επίσης έχουν κληθεί στο σημείο, φροντίζουν για την απομάκρυνση του κόσμου από την επικίνδυνη ζώνη και τη διευκόλυνση της επιχείρησης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη γύρω περιοχή, με τους οδηγούς να καλούνται να αποφύγουν τους συγκεκριμένους δρόμους.