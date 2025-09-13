Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα: Βρέθηκε απανθρακωμένος 60χρονος

Δραματική η επιχείρηση απεγκλωβισμού των πυροσβεστών που επιχειρούσαν το πρωί του Σαββάτου (13.09.2025) σε φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Αμαλιάδα. Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, βρήκαν νεκρό έναν 60χρονο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο στο συγκεκριμένο σπίτι της Αμαλιάδας, με αποτέλεσμα αμέσως να σπεύσει η πυροσβεστική για να την θέσει υπό έλεγχο. Αν και οι δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, συνειδητοποίησαν πως μέσα στο σπίτι ήταν ο 60χρονος, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άνδρας μέχρι πρότινος συγκατοικούσε με τον αδελφό του αλλά από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, έμενε μόνος του.

Οι πυροσβέστες βρήκαν μέσα στο σπίτι και μία μπουκάλα υγραερίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το πώς ξέσπασε η φωτιά που κόστισε τη ζωή στον 60χρονο.