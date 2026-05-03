Πάτρα: Εμπρησμός η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli, τι ερευνά η πυροσβεστική

Η φωτιά πιθανότατα μπήκε για την αφαίρεση των συρμάτων χαλκού που περιέχουν τα ελαστικά, προκειμένου αυτά να μεταπωληθούν στη συνέχεια ως σκραπ
Στο συμπέρασμα ότι η φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Pirelli στην Πάτρα οφείλεται σε εμπρησμό, καταλήγει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της 2ας Μαΐου στην περιοχή της Λεύκας στην Πάτρα, στον χώρο των πρώην εγκαταστάσεων της Pirelli φαίνεται πως πυροδοτήθηκε σκόπιμα και όχι από κάποιο τυχαίο συμβάν. Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ανακριτικοί υπάλληλοι ενισχύουν το σενάριο της δόλιας ενέργειας.

Η φωτιά ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονταν στοιβαγμένα ελαστικά, η καύση των οποίων προκάλεσε ένα πυκνό, τοξικό μαύρο σύννεφο καπνού που σκέπασε την περιοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανότατα μπήκε για την αφαίρεση των συρμάτων χαλκού που περιέχουν τα ελαστικά, προκειμένου αυτά να μεταπωληθούν στη συνέχεια ως σκραπ.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, Φωκίων Ζαΐμης. Χαρακτήρισε την πυρκαγιά «περίεργη», τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι από τις πυρκαγιές που προκαλούν ερωτηματικά. Αναμένουμε το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής που θα αναδείξει τα ακριβή αίτια του συμβάντος».

 

 

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και δύο πεζοπόρα τμήματα της 6ης ΕΜΟΔΕ Πάτρας. Η μάχη κράτησε περίπου τέσσερις ώρες.

