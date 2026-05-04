Δίωρη στάση εργασίας δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας σήμερα και αύριο μετά την επίθεση του 89χρονου στο Πρωτοδικείο

Αφορμή για τη στάση εργασίας είναι το περιστατικό όπου 89χρονος μπήκε στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών και άρχισε να πυροβολεί τους υπαλλήλους
Σε κινητοποιήσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα, Δευτέρα (4/5/2026) και αύριο Τρίτη (5/5/2026) οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, με στόχο να αντιδράσουν για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, μέσω μίας 2ωρης στάσης εργασίας.

Η πρωτοβουλία των δικαστικών υπαλλήλων για την στάση εργασίας ήρθε μετά το σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όταν ένας οπλισμένος 89χρονος μπούκαρε στο κτίριο και πυροβόλησε τέσσερις δικαστικούς υπαλλήλους τραυματίζοντάς τους.

Η ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο, στην Οδό Λουκάρεως, ανέδειξε, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, σοβαρά κενά ασφαλείας και επανέφερε στο προσκήνιο πάγια αιτήματα του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, ζητούν τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, καθώς και την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παράλληλα, πραγματοποιείται δίωρη διακοπή εργασιών στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, από τις 09:00 έως τις 11:00.

Στις 09:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, ενώ θα ακολουθήσει σύσκεψη σε αίθουσα του κτηρίου.

Στη συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον χώρο της Δικαιοσύνης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν αποφασισμένοι.

