Φωτιά σε βυτιοφόρο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα ο δρόμος

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης 31.12.2025, σε βυτιοφόρο όχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 09:15, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο που βρισκόταν στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών να καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ για προληπτικούς λόγους η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού.

#Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα, στο 19ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Σερρών , Λαγκαδά #Θεσσαλονίκη.

Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 31, 2025

Ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το βυτιοφόρο και είναι καλά στην υγεία του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα.