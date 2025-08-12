Ελλάδα

Φωτιά στα Ιωάννινα: Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Πρωτόππαπα στη Ζίτσα

Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι
Φωτιά
Νέα φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου στα Ιωάννινα, στην περιοχή Πρωτόππαπα του Δήμου Ζίτσας.

Μάλιστα λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στα Ιωάννινα ήχησε το 112 και καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Λιγοψά.

Οι φλόγες λόγω και της νύχτας είναι ορατές από την ευρύτερη περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων έντονη καθώς πνέουν και ισχυροί άνεμοι.

