Φωτιά στα Ιωάννινα: Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Πρωτόππαπα στη Ζίτσα

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου στα Ιωάννινα, στην περιοχή Πρωτόππαπα του Δήμου Ζίτσας.

Μάλιστα λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στα Ιωάννινα ήχησε το 112 και καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Λιγοψά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πρωτόπαππα απομακρυνθείτε προς #Λιγοψά



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Οι φλόγες λόγω και της νύχτας είναι ορατές από την ευρύτερη περιοχή και η ανησυχία των κατοίκων έντονη καθώς πνέουν και ισχυροί άνεμοι.