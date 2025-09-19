Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας: Στην «μάχη» και εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασικη έκταση
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής, 19.09.2025, για φωτιά που ξέσπασε στην Αρκαδία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1 και μισή το μεσημέρι, στην περιοχή Λιοδώρα, στον οικισμό Ηραίας, στον δήμο Γορτυνίας στην Αρκαδία.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη 1:40 το μεσημέρι, στην Λιοδώρα, στον δήμο Γορτυνίας Αρκαδίας.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασικη έκταση κοντά στον οικισμό της Ηραίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν 15 πυροσβεστικά οχήματα, με 53 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Από αέρος επιχειρούν ακόμη 2 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος, με την εικόνα της πυρκαγιάς να δείχνει βελτιωμένη.

