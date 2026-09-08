Ελλάδα

Φωτιά στα Μέγαρα, στην περιοχή Κανδήλι – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα σε μια προσπάθεια να μην εξαπλωθεί η φωτιά
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η φωτιά ξέσπασε στις 16.30 το απόγευμα της Τρίτης (8/9/26) σε δασική έκταση, στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής, χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τη φωτιά στα Μέγαρα κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα.

Από αέρος έδωσαν μάχη με τις φλόγες 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Επιπλέον συνδρομή με υδροφόρες και μηχανήματα έργου παρέχει ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ενώ έχει κινητοποιηθεί το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Λίγο πριν τις 19.00 το απόγευμα, η φωτιά οριοθετήθηκε…

Υπενθυμίζεται ότι η Αττική είναι σήμερα (8/9/26) μεταξύ των περιοχών με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, προειδοποίηση που υπάρχει και για την Τετάρτη (9/9/26).

xartis tetarti

Μαζί με την Αττική, σε «red code» θα βρίσκεται και η Εύβοια.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
282
206
112
92
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά: «Η 27χρονη χειραγωγούσε τον 29χρονο και έγινε ό,τι έγινε» λέει φίλη του δράστη
Την 27χρονη πρώην σύζυγο του 38χρονου και νυν σύντροφο του 29χρονου κατηγορούν οι πλευρές θύματος και δράστη για την απόπειρα δολοφονίας που έστειλε τον πρώτο στο νοσοκομείο και τον δεύτερο στη φυλακή
Η στιγμή που ο δράστης πυροβολεί τον 38χρονο στη Δροσιά
Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την προσωρινή παύση προέδρου Εφετών
«Η σημερινή απόφαση αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, της δικαστικής ανεξαρτησίας και, τελικά, της ίδιας της ποιότητας της Δικαιοσύνης σε μια δημοκρατική κοινωνία» τονίζει ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Διπλό φονικό στο Αίγιο: Τι έδειξαν οι ιατροδικαστικές της 54χρονης και του 26χρονου – Το ενδεχόμενο αυτοχειρίας και τα κατασταλτικά φάρμακα
Οι αρχές «βλέπουν» δολοφονία του Ολύμπιου από την μητέρα του και αυτοχειρία - Αίτηση αποφυλάκισης αναμένεται να κάνει ο 65χρονος Ιταλός
Ο 26χρονος Ολύμπιος, η 54χρονη μητέρα του, Μαρία και το σπίτι στο Αίγιο όπου εντοπίστηκαν νεκροί
«Είδα μια σκισμένη σακούλα, κάτι προεξείχε που έμοιαζε με λείψανο» λέει ο προπονητής που βρήκε τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη
Ο προπονητής ποδοσφαίρου στην Αλεπότρυπα ξεκαθάρισε ότι τα παιδιά της τοπικής Ακαδημίας δεν ήρθαν σε επαφή με το μακάβριο θέαμα και δεν υπήρξε αναστάτωση
Κυψέλη
PISA 2025: Σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες μαθητές δυσκολεύεται στην κατανόηση κειμένου και στο να κάνει απλές πράξεις
Στην έρευνα διαπιστώθηκε μια συνολικότερη πτώση των επιδόσεων των μαθητών στα μαθήματα αυτά ακόμη και σε εκπαιδευτικά συστήματα που παραδοσιακά παρουσίαζαν εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως η Φινλανδία, η Εσθονία και Ιρλανδία
Πανελλήνιες εξετάσεις 2026
Newsit logo
Newsit logo