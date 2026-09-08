Φωτιά στα Μέγαρα, στην περιοχή Κανδήλι – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Η φωτιά ξέσπασε στις 16.30 το απόγευμα της Τρίτης (8/9/26) σε δασική έκταση, στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής, χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τη φωτιά στα Μέγαρα κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 38 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αέρος έδωσαν μάχη με τις φλόγες 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Επιπλέον συνδρομή με υδροφόρες και μηχανήματα έργου παρέχει ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ενώ έχει κινητοποιηθεί το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Λίγο πριν τις 19.00 το απόγευμα, η φωτιά οριοθετήθηκε…

Υπενθυμίζεται ότι η Αττική είναι σήμερα (8/9/26) μεταξύ των περιοχών με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, προειδοποίηση που υπάρχει και για την Τετάρτη (9/9/26).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τετάρτη 09/09



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 περιοχές #Αττικής #Εύβοιας



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/rAEzmqBTXX

🚨 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος:… pic.twitter.com/nmbJvap1Qp — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026

Μαζί με την Αττική, σε «red code» θα βρίσκεται και η Εύβοια.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.