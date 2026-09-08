Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Οι 30 δράσεις που ξεχώρισαν στο Δημόσιο

Οι άνθρωποι πίσω από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης διοργάνωσης των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με 30 δράσεις να διακρίνονται για τη συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα βραβεία διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Οι δράσεις που διακρίθηκαν αφορούν διαφορετικούς τομείς του Δημοσίου, από την ψηφιοποίηση και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών έως την ανάπτυξη νέων εργαλείων για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Η φετινή διοργάνωση έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις ομάδες και τα στελέχη που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες λύσεις.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που, πέρα από την τεχνολογική τους διάσταση, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν πρακτικά προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

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Την εκδήλωση προλόγισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Οι δύο ειδικές διακρίσεις

Στην τελετή απονεμήθηκαν και δύο Ειδικές Τιμητικές Διακρίσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού, για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Η διάκριση για τον ιδιωτικό τομέα απονεμήθηκε, μετά θάνατον, στον Γεώργιο Γεράρδο, για την επιχειρηματική του πορεία και τη συμβολή του στη διάδοση της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών στην Ελλάδα. Το βραβείο παρέλαβε ο γιος του, Κώστας Γεράρδος, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Για τον δημόσιο τομέα βραβεύθηκε η Σοφία Σεχπερίδου, για τη συμβολή της στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Τη διάκριση απένειμε ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Παρουσία κυβερνητικών στελεχών

Στις απονομές συμμετείχαν υπουργοί, υφυπουργοί και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Μεταξύ άλλων, βραβεία απένειμαν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Στην τελετή συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο ειδικός γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης και ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας.

Παρόντες ήταν ακόμη ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης, η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Αλεξάνδρα Ρογκάκου και ο πρόεδρος του Κτηματολογίου Θάνος Λίπας.

Οι 30 δράσεις που βραβεύθηκαν, καθώς και οι νικητές ανά κατηγορία, είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα digitalawards.gov.gr.