Λούτσα: Σε 22 κομμάτια ήταν σκισμένο το διαβατήριο της αγνοούμενης Γιου Τινγκ – Τα νέα ευρήματα και το ταξίδι

Πέπλο μυστηρίου έχει απλωθεί πάνω από την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας, η οποία παραμένει αγνοούμενη από τον περασμένο Μάιο, όταν εθεάθη για τελευταία φορά στην περιοχή της Λούτσας όπου διαμένει μόνιμα με τον Έλληνα σύζυγό της.

Σχεδόν 4 μήνες μετά την εξαφάνιση της Κινέζας, Γιου Τινγκ, οι αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ προκειμένου να οδηγηθούν στην 50χρονη. Τα ίχνη της μεταφράστριας χάθηκαν ξαφνικά τον περασμένο Μάιο, όταν έφυγε από το σπίτι της στην Λούτσα για να κάνει ένα επαγγελματικό ραντεβού στο οποίο δεν εμφανίστηκε ποτέ.

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Κομβικό στοιχείο που ίσως βοηθήσει τις έρευνες των αρχών, είναι ο εντοπισμός του διαβατηρίου της Γιου Τινγκ, το οποίο βρέθηκε χτες κομματιασμένο σε λωρίδες, στο Άλσος Γαλατσίου.

Σύμφωνα με το Live News, το δημόσιο έγγραφο που ανήκε στην Κινέζα, ήταν φθαρμένο από την ήλιο και σκισμένο σε 22 κομμάτια. Κάποια από αυτά ήταν σκισμένα με τα χέρια ενώ άλλα ήταν κομμένα με ακρίβεια σε λωρίδες. Οι αρχές ερευνούν το από πότε ήταν εκεί πεταμένο το διαβατήριο της γυναίκας, το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει και έλεγχος DNA.

Εντύπωση προκαλεί το ότι βρέθηκε 4 μήνες μετά την εξαφάνιση της 50χρονης, καθώς ο Δήμος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σημείο είχε καθαριστεί από τα χορτάρια στις αρχές Μαΐου, συνεπώς αποτελεί σημαντικό ερώτημα το γιατί δεν βρέθηκε νωρίτερα αν ήταν πεταμένο στο ίδιο σημείο τόσους μήνες.

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Παράλληλα, η ΕΛΑΣ προσπαθεί να συνδέσει το Άλσος Γαλατσίου με την πλατεία Αμερικής, όπου είχε εντοπιστεί από περαστικό, το κινητό τηλέφωνο της Κινέζας. Η συσκευή εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, όπου η 50χρονη είχε προγραμματισμένο επαγγελματικό ραντεβού την μέρα που εξαφανίστηκε.

Όπως αποκάλυψε ο σύζυγος της Γιου Τινγκ στο Live News οι αρχές επικεντρώθηκαν και σε ένα επαγγελματικό ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει η Κινέζα με την πεθερά της, την μητέρα του, στην Αλβανία. «Την ρώτησαν για εκείνο το ταξίδι, αλλά δεν μπορώ να ξέρω γιατί σχετίζεται κάπου αυτό με την εξαφάνιση», είπε.

Επίσης, μιλώντας στο Live News, ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, Βασίλης Καραβασίλης αναφέρθηκε στο νέο εύρημα των αρχών λέγοντας: «Είναι ένα στοιχείο που ήρθε στην επιφάνεια η εύρεση του διαβατηρίου στην κατάσταση που έχει βρεθεί. Δεν έχω πλήρη εικόνα γιατί δεν έχω επίσημη ενημέρωση για το πώς ακριβώς, ούτε έχω δει σε τι κατάσταση έχει βρεθεί. Με βάση αυτά που αναφέρονται, εμένα μου κινεί την περιέργεια ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το διαβατήριο αυτός που το είχε.

Εγώ αν πήγαινα να κάνω τον εγκληματία θα το είχα κάψει. Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να το πετάξω. Αν είχαμε να κάνουμε με επαγγελματίες, θα είχα κάνει την υπόθεση ότι εσκεμμένα το έχουν αφήσει. Αν τώρα πρόκειται για ερασιτέχνες, ενδεχομένως θα μπορούσανε να κάνουν αυτό. Αλλά το να χρησιμοποιήσεις ενδεχομένως μηχάνημα τεμαχισμού για να το κόψεις, μπορεί να μην αφήσει κάποιο βιολογικό υλικό, αλλά από την άλλη ποιος έχει εύκολα προσβάσιμο; Μόνο μεγάλες εταιρείες, δικηγορικά γραφεία με καταστροφέα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Είναι πολλά τα σενάρια που θα μπορούσε δυνητικά να κάνει κάποιος. Είναι πολύ περίεργο. Εντωμεταξύ δεν ξέρουμε πότε ακριβώς το αφήσανε το διαβατήριο σε αυτή την τοποθεσία. Φαίνεται ότι έχει κάποιο διάστημα, αλλά πότε το αφήσαν και εντωμεταξύ, το πόσο εύκολο είναι να το διαπιστώσω ότι βρίσκεται εκεί, υπάρχει ενδεχομένως πληθώρα ατόμων που θα περάσουν και θα αγνοήσουν κομμάτι από χαρτί, γιατί δεν είναι ασυνήθιστο βέβαια να βλέπεις πεταμένα έγγραφα παντού».

Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης (08.09.2026), ο Βασίλης Καραβασίλης και η δημοσιογράφος του Mega Ειρήνη Δράγαση, που βρίσκονταν στο Άλσος Γαλατσίου βρήκαν κι άλλα ευρήματα που ενδεχομένως να συνδέονται με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ. Εντοπίστηκαν χαρτιά και ταινία διπλής όψης, επίσης κομμένα σε λωρίδες.

Όπως ανέφερε ο σύζυγος της Κινέζας, ήταν σε σχετικά εμφανές σημείο και δεν τους ήταν δύσκολο να τα εντοπίσουν. Ο ίδιος εικάζει ότι και οι αρχές κατάφεραν να βρουν παρόμοια κομμάτια τα οποία συνέλλεξαν.