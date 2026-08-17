Φωτιά στα Πηγαδάκια Αρκαδίας: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδάκια Αρκαδίας την Δευτέρα (17.08.2026).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18.15 στην περιοχή Πηγαδάκια στην Αρκαδία, και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη.

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Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Τρίπολης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Πηγαδάκια Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Τέλος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρίπολης.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η πυρκαγιά οροθετήθηκε λίγο πριν τις 20:00.