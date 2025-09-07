Φωτιά στη Δράμα στη θέση Λευκόγεια – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025) στη Δράμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, νότια του οικισμού Λευκόγεια στη Δράμα.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλούνται κατοικίες.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.