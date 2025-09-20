Φωτιά στη Λαγκάδα Άρτας – Έχουν σηκωθεί 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά Άρτας το μεσημέρι του Σαββάτου (20.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής της Άρτας ήταν άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά, Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2025

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.