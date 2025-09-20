Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά στη Λαγκάδα Άρτας – Έχουν σηκωθεί 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα
Ελικόπτερο
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά Άρτας το μεσημέρι του Σαββάτου (20.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς, η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής της Άρτας ήταν άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα.

 

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo