Φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Σελίνια: Μηνύματα του 112 στους κατοίκους – «Απομακρυνθείτε προς παραλία»

Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη με 100 πυροσβέστες και 3 εναέρια μέσα, έσπευσε στα Σελίνια Σαλαμίνας, το μεσημέρι της Κυριακής (19.07.2026) ώστε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο σημείο. Μετά από μία ώρα επιχείρησης, η εικόνα του μετώπου είναι αρκετά βελτιωμένη.

Δύο μηνύματα 112 στάλθηκαν στα κινητά των κατοίκων για τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα, ζητώντας τους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να εκκενώσουν.

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«Πυρκαγιά στην περιοχή Σελίνια Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο πρώτο μήνυμα.

Στο δεύτερο μήνυμα, οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να εκκενώσουν προς την παραλία Σεληνίων.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Α και Β Πανόραμα Σεληνίων Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς παραλία Σεληνίων», αναφέρεται στο μήνυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια σε δύσβατο σημείο με πυκνή βλάστηση.

Αν και η εικόνα της είναι βελτιωμένη, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν για να μην επεκταθεί σε σπίτια ή άλλες δασικές εκτάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.