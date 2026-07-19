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Φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Σελίνια: Μηνύματα του 112 στους κατοίκους – «Απομακρυνθείτε προς παραλία»

Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ ενισχύθηκαν και οι επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεση του μετώπου
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
Φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Σελίνια: Μηνύματα του 112 στους κατοίκους – «Απομακρυνθείτε προς παραλία»
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Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη με 100 πυροσβέστες και 3 εναέρια μέσα, έσπευσε στα Σελίνια Σαλαμίνας, το μεσημέρι της Κυριακής (19.07.2026) ώστε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο σημείο. Μετά από μία ώρα επιχείρησης, η εικόνα του μετώπου είναι αρκετά βελτιωμένη.

Δύο μηνύματα 112 στάλθηκαν στα κινητά των κατοίκων για τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα, ζητώντας τους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να εκκενώσουν.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Σελίνια Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο πρώτο μήνυμα.

Φωτογραφία του μετώπου στη Σαλαμίνα από το Πυροφυλάκιο Ηλιούπολης
Φωτογραφία του μετώπου στη Σαλαμίνα από το Πυροφυλάκιο Ηλιούπολης

Στο δεύτερο μήνυμα, οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να εκκενώσουν προς την παραλία Σεληνίων.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Α και Β Πανόραμα Σεληνίων Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς παραλία Σεληνίων», αναφέρεται στο μήνυμα.

fwtia salamina

salamina fwtia

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια σε δύσβατο σημείο με πυκνή βλάστηση.

Αν και η εικόνα της είναι βελτιωμένη, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν για να μην επεκταθεί σε σπίτια ή άλλες δασικές εκτάσεις.

Πηγή φωτογραφίας Πυρκαγιά ενημέρωση
Πηγή φωτογραφίας Πυρκαγιά ενημέρωση

salamina fwtia

Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Πηγή φωτό: iStock 7
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