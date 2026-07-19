Ελλάδα

ΥΠΑ: Νέο ιστορικό ρεκόρ με 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο σε ένα 24ωρο

Σημειώνεται ότι το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 (4.916 πτήσεις) είχε ήδη ξεπεραστεί από τις 4 Ιουλίου 2026, με 4.925 πτήσεις
Αεροπλάνο
Αεροπλάνο / REUTERS / Elizabeth Frantz
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Ελλάδας το Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, με το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) να διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΥΠΑ ο αριθμός αυτός ξεπερνά το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων στον εναέριο χώρο, που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024.

Οι ΕΕΚ διαχειρίστηκαν το σύνολο της εναέριας κυκλοφορίας, τηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες.

Σημειώνεται ότι το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 (4.916 πτήσεις) είχε ήδη ξεπεραστεί από τις 4 Ιουλίου 2026, με 4.925 πτήσεις.

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, έως και τις δύο (2) πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
76
56
48
47
44
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo