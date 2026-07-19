Ελλάδα

Γυναίκα συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα στην Αθήνα – Άνδρας έφαγε πρόστιμο 1.312 ευρώ στη Χίο

Αυξάνονται καθημερινά οι συλλήψεις και τα πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιάς
φωτιά
eurokinissi
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Σε μια περίοδο στην οποία δεκάδες πυρκαγιές ξεσπάνε καθημερινά, οι αρχές κάνουν ότι μπορούν για να προειδοποιήσουν και να σταματήσουν αυτούς που ακόμα και άθελά τους βάζουν αυτές τις φωτιές.

Αρχικά μία αλλοδαπή συνελήφθη χθες, Σάββατο 18 Ιουλίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Παράλληλα, στη Χίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε υπολείμματα καπνίσματος σε περιοχή του Δήμου Χίου.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου.

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