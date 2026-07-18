Φωτιά στη Σητεία: Μήνυμα του 112 στον Ξερόκαμπο για ετοιμότητα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (18.07.2026) στη Σητεία Λασιθίου, με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει στην περιοχή και λίγες ώρες μετά να καταφέρει την οριοθέτησή της.

Λόγω της έκτασης της φωτιάς, μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους του Ξερόκαμπου Σητείας, ζητώντας να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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«Πυρκαγιά στην περιοχή Ξερόκαμπος Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Στο σημείο επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα με πλήθος οχημάτων, εθελοντές και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, στο σημείο οι άνεμοι πνέουν έως 5 μποφόρ ενώ η φωτιά καίει πλέον αντίθετα από το χωριό.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόκαμπος Σητείας. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα», αναφέρεται στο tweet της πυροσβεστικής.