Θρήνος στο νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Νεκρή 43χρονη νοσηλεύτρια – «Καμπανάκι» της ΠΟΕΔΗΝ για τις συνθήκες εργασίας στο ΕΣΥ

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι» ο ξαφνικός θάνατος μιας 43χρονης νοσηλεύτριας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της το πρωί της Παρασκευής 17.07.2026.

Με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες εργασίας και μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η 43χρονη νοσηλεύτρια υπηρετούσε στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς (ΓΟΝΚ) κυρίως ως γενική εφημερεύουσα, με δική της επιλογή, ενώ είχε ολοκληρώσει τέσσερις συνεχόμενες νυχτερινές βάρδιες και βρισκόταν σε ημέρα ρεπό όταν δεν ξύπνησε το πρωί. Όπως σημειώνει, πιθανότατα υπέστη ανακοπή, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή η επίσημη αιτία θανάτου.

Κατά τον ίδιο, η αδελφή της είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλία μαζί με τα παιδιά της, προκειμένου να περάσουν μαζί τη μέρα τους στη θάλασσα. «Μπήκαν στο δωμάτιο τα ανήψια να τη ξυπνήσουν και ήταν νεκρή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ακόμη ότι η νοσηλεύτρια είχε χάσει τον σύζυγό της πριν από οκτώ χρόνια, σε δυστύχημα από ηλεκτροπληξία, και «προσπαθούσε να ξαναφτιάξει τη ζωή της». Μάλιστα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του νοσοκομείου, επρόκειτο να εργαστεί το απόγευμα του Σαββάτου ως γενική εφημερεύουσα.

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«Κανείς δεν γνωρίζει εάν τα εξαντλητικά ωράρια έπαιξαν ρόλο»

Αναφερόμενος στις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών, ο Μιχάλης Γιαννάκος ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ο θάνατος στα εξαντλητικά ωράρια, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «κανείς δεν γνωρίζει εάν τα εξαντλητικά ωράρια έπαιξαν ρόλο στην τραγική κατάληξη».

Προσθέτει όμως ότι «γνωρίζουμε όμως ότι η εργασιακή εξουθένωση, τα εξαντλητικά ωράρια και η τεράστια ευθύνη της δουλειάς επιβαρύνουν τον οργανισμό του ανθρώπου».

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Ο ίδιος κάνει λόγο για έντονη υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία, τονίζοντας ότι οφείλονται δεκάδες ρεπό στους νοσηλευτές, ενώ πολλοί δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν την καλοκαιρινή τους άδεια.

«Σε τέτοιες συνθήκες με τι ψυχολογία να δουλέψεις; Αυτή η στρεσογόνα κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις», αναφέρει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι προκηρύξεις για νοσηλευτικό προσωπικό συχνά αποβαίνουν άγονες, ενώ κάνει λόγο για ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού μεταξύ των νοσοκομείων και για μειωμένο ενδιαφέρον των νέων να ακολουθήσουν το επάγγελμα της νοσηλευτικής.

Υποστηρίζει ακόμη ότι βασική αιτία είναι οι χαμηλές αποδοχές, σημειώνοντας πως «ένας νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όταν έρθει να εργασθεί στην πρώτη γραμμή του νοσοκομείου θα λάβει 850 ευρώ τον μήνα χωρίς 13ο και 14ο μισθό», ενώ, όπως αναφέρει, οι αμοιβές για βοηθούς νοσηλευτών και τραυματιοφορείς είναι ακόμη χαμηλότερες.

Κλείνοντας, τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση για την Υγεία, επισημαίνοντας πως «η Υγεία με 5,5% δημόσιες δαπάνες δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα της στελέχωσης».

Τέλος, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 43χρονης νοσηλεύτριας και στους συναδέλφους της στο ΓΟΝΚ.