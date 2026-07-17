Μεγάλη έξοδος για το πρώτο κύμα αδειούχων του Ιουλίου: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους και αυξημένη κίνηση στα λιμάνια

Οι αδειούχοι του Ιουλίου εγκαταλείπουν μαζικά την Αττική, με το λιμάνι του Πειραιά να βρίσκεται από νωρίς το πρωί στο επίκεντρο της καλοκαιρινής εξόδου. Χιλιάδες ταξιδιώτες με αποσκευές και εισιτήρια στα χέρια κατευθύνονται προς τα πλοία, με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Η έξοδος των αδειούχων κορυφώνεται, ενώ σε κάθε λιμάνι επικρατεί αυξημένη κινητικότητα. Οι πληρότητες στα πλοία που αναχωρούν για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς αγγίζουν το 100%, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

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Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί συνολικά 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Από αυτά, 23 αναχωρούν για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 25 συμβατικά πλοία και 32 ταχύπλοα. Παράλληλα, 15 δρομολόγια πραγματοποιούνται από τη Ραφήνα και 14 από το Λαύριο.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται επί ποδός, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η επιβίβαση και η αναχώρηση των ταξιδιωτών να πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα, παρά τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο επιβατών.

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Αυξημένη κίνηση στους δρόμους

Η μαζική έξοδος των εκδρομέων έχει προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, από το ύψος της Κατεχάκη προς Μαρούσι και Χολαργό αντίστοιχα, καθώς και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Ειδικότερα, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Μεγάλες ουρές έχουν δημιουργηθεί και στα διόδια Ελευσίνας, ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη Νέα Πέραμο.

Προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό. Προς το Αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Μαρκόπουλο, ενώ προς την Ελευσίνα οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από την Ανθούσα έως τη Μεταμόρφωση (έξοδος προς Λαμία) και 10 έως 15 λεπτών από τον Ασπρόπυργο έως την έξοδο Ελευσίνας, στα διόδια.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους εδώ.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν μέσα στις επόμενες ώρες καλό είναι να ξεκινήσουν εγκαίρως για το λιμάνι ή τον προορισμό τους, καθώς η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη μέχρι αργά το βράδυ, με το πρώτο μεγάλο κύμα των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.