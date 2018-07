Φωτιά στην Αττική: Συλλυπητήρια από την πρεσβεία των ΗΠΑ και της Ολλανδίας

«Η σκέψη μας είναι με την Πυροσβεστική και όλους εκείνους που συνεχίζουν να σώζουν ζωές», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο μήνυμά της.

We express our deepest sympathies to the families and friends of the victims of the fires in #Attica. Our thoughts are with @pyrosvestiki @Hellenic_MOD and all of the brave first responders as they continue to save lives. #Πυρκαγιά #Κινέτα #Ματι https://t.co/Onu8wNKrOe — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) July 24, 2018

«Σκέψεις και προσευχές με τους κατοίκους της Ραφήνας και των άλλων περιοχών που επλήγησαν από τη φωτιά απόψε» είχε γράψει νωρίτερα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Thoughts and prayers with the residents of Rafina and other fire affected areas of Athens tonight https://t.co/8NbbmcdeyY — Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) July 23, 2018

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από τις ΗΠΑ τη συνδρομή τους. Όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, το υπουργείο Άμυνας ζήτησε από τις ΗΠΑ, οι οποίες ανταποκρίθηκαν και σήμερα βρίσκεται στον εναέριο χώρο της Αττικής ειδικά εξοπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV, που θα παρατηρεί και θα εντοπίζει οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια.

Μετά την πρεσβεία των ΗΠΑ, της Ολλανδίας

Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν ήταν η μοναδική που έστειλε τη στήριξή της στους κατοίκους της Αττικής που δοκιμάζονται με τον χειρότερο τρόπο. Το ίδιο έκανε και η πρεσβεία της Ολλανδίας, επίσης στο twitter. «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας για τα θύματα των πυρκαγιών στην Αττική. Η συμπάθειά μας σε όλους όσοι επλήγησαν από τις φωτιές» ανέφερε το μήνυμα της ολλανδικής πρεσβείας.