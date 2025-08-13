Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό κοντά στο Γηροκομείο Πάτρας

Συγκεκριμένα ο νεαρός βρισκόταν μέσα σε χωράφι σκυμμένος στο έδαφος και αφού απομακρύνθηκε από το σημείο προκλήθηκε πυρκαγιά
Ένας 25χρονος Έλληνας συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 13 Ιουλίου στην Αχαΐα και κατηγορείται για εμπρησμό κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα καθώς με το που απομακρύνθηκε ξέσπασε φωτιά

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά. 

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν .

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

