Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική της Εύβοιας, καθώς λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης (25.07.2023) έπεσε Canadair κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Κάρυστο. Άγνωστη η τύχη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη.

Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία, στις 2:52 το μεσημέρι, αεροσκάφος τύπου CL-215, με πλήρωμα δύο ιπταμένους, της 355ης Μοίρας Τακτικών Μεταφορών της 112ης Πτέρυγας Μάχης, κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στο χωριό Πλατανιστός Καρύστου Ευβοίας.

