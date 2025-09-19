Ελλάδα

Φωτιά στην Κάρυστο, στην περιοχή Αντιάς – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (19.09.2025) στην πυροσβεστική υπηρεσία της Εύβοιας για φωτιά στην Κάρυστο.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος στα Αντιά στην Κάρυστο και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ρίχτηκαν στη μάχη 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι εντάσεως οκτώ μποφόρ.

 

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Ελλάδα
